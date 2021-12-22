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Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:54

Vali Ali İhsan Su, Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Vali Ali İhsan Su, Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin  aralık ayı olağan yönetim kurulu toplantısı için geldiği Tarsus’ta  Ticaret Borsası Hizmet Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Borsa Başkanı Murat Kaya tarafından karşılanan Vali Ali İhsan Su'nun borsa faaliyet alanı ziyaretine Tarsus OSB Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.


Ziyarette, Vali Su, ticaret borsası tesislerinin kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Ticaret borsasının Tarsus'taki faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında bilgi veren Borsa Başkanı Murat Kaya, Tarsus'un bitkisel üretim deseni, tarımı ve tarıma dayalı ticareti konularında bilgi verdi.
Tarsus Ticaret Borsası tarafından yapılıp hizmete sunulan 40 bin tonluk lisanslı depo, soğuk hava depoları ile Tarsus'a ait "Tarsus'ta Yaşam" temalı eski Tarsus resimlerinin ve tarihi iplik dokuma fabrikasına ait malzemelerin sergilendiği Borsa Sergi Salonunu da ziyaret ederek Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya'dan bilgi aldı.


Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Vali Su'ya Ticaret Borsasını ziyareti dolayısıyla tablo takdim etti.

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Vali Ali İhsan Su, Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti
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