Vali Ali İhsan Su, Tarsus Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Borsa Başkanı Murat Kaya tarafından karşılanan Vali Ali İhsan Su'nun borsa faaliyet alanı ziyaretine Tarsus OSB Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.



Ziyarette, Vali Su, ticaret borsası tesislerinin kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Ticaret borsasının Tarsus'taki faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında bilgi veren Borsa Başkanı Murat Kaya, Tarsus'un bitkisel üretim deseni, tarımı ve tarıma dayalı ticareti konularında bilgi verdi.

Tarsus Ticaret Borsası tarafından yapılıp hizmete sunulan 40 bin tonluk lisanslı depo, soğuk hava depoları ile Tarsus'a ait "Tarsus'ta Yaşam" temalı eski Tarsus resimlerinin ve tarihi iplik dokuma fabrikasına ait malzemelerin sergilendiği Borsa Sergi Salonunu da ziyaret ederek Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya'dan bilgi aldı.



Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Vali Su'ya Ticaret Borsasını ziyareti dolayısıyla tablo takdim etti.