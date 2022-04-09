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Giriş Tarihi: 9.4.2022 14:29

Vali Ali Yerlikaya Roman vatandaşlar iftar yemeğinde buluştu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vali Ali Yerlikaya Roman vatandaşlar iftar yemeğinde buluştu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Romanlar Günü vesilesiyle Roman vatandaşlarla iftar yaptı. Fatma Betül Sayan , “İstanbul'da uygulamaya konulan SİROMA projesi bugün, İçişleri Bakanımızın talimatıyla bütün Türkiye'ye adeta yeniden örnek oldu. Tüm Türkiye'de uygulanmaya devam edecek" dedi. Dünya Romanlar Günü'nde "İftar Sevinci" temasıyla düzenlenen programa eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Roman vatandaşlarla iftar yaptı. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edilip, oruçlar açıldı.

Fatma Betül Sayan yaptığı konuşmada, "Sizler bu ülkenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi asli unsurlarısınız. Bu ülke için değerlisiniz ve değer katmaya devam edeceksiniz. SİROMA projesiyle başlattığımız koordinatörlük görevine, İstanbul'da tam 26 noktada öncülük etti. İstanbul'da uygulamaya konulan SİROMA projesi bugün, İçişleri Bakanımızın talimatıyla bütün Türkiye'ye adeta yeniden örnek oldu. Tüm Türkiye'de uygulanmaya devam edecek" dedi.

"ELİMİZ GÖZÜMÜZ OLDULAR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Roman kardeşlerimizi daha iyi anlayabilmek için onların içinden bizim yanımızda yardımcılar olsun. Bu fikir, Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin fikriydi. 26 koordinatör kardeşimize ricada bulunduk, eskilerin tabiriyle 'o ilçede bizim Harun'umuz olur musunuz' dedik. Onlar da kabul ettiler. Bizim yar ve yardımcılarımız oldular. Elimiz gözümüz oldular. Kaymakamlarımızla bir araya geldik. Kaymakamlarımızın her biriyle bu koordinatörlük meselesini anlattık. Bizim halen bu zaman diliminde dahil ulaşımla ilgili devlet kapısına gelmeyle ilgili çekinenle olabilir ya da gücü kuvveti olmayanlar olabilir. Kimsesizlerin kimsesiyle olmakla ilgili biz bu kardeşlerimizle ilgili hepsinden istifade ettik" diye konuştu.

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Vali Ali Yerlikaya Roman vatandaşlar iftar yemeğinde buluştu
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