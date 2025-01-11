Vali Aydoğdu, sabah namazı sonrasında gençlerle simit ve çay eşliğinde sohbet etti

Her fırsat bulduğunda gençlerle bir araya gelmeye ve gençleri dinleyerek sorunları ile hemhal olmayı sürdüren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri ile birlikte Sabah Namazı sonrasında gençlerle bir araya geldi. Vali Aydoğdu; Bugün sabah, gençlerimizle bir araya geldik. Çayın sıcacık buharı ve simidin mütevazı lezzeti eşliğinde, Erzincan'ın güzelliklerini konuştuğumuz, hayallere dokunduğumuz, samimi ve içten bir sohbet ortamı oluştu. Her bir gencimizin gözlerinde parlayan umut, kalplerindeki iyilik ve fikirlerindeki derinlik, bu güzel şehrin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha hissettirdi.

ERZİNCAN, YALNIZCA DOĞASIYLA DEĞİL, GENÇLERİNİN ENERJİSİYLE DE EŞSİZ BİR ŞEHİR

Biliyoruz ki iyilik, küçük bir tebessümden büyük değişimlere uzanan bir yolculuk. Erzincan'ın gençleri de bu yolculuğun en değerli yol arkadaşları. Hayallerinizi büyütün, enerjinizi hep diri tutun. Biz buradayız; sizi dinleyen, anlayan ve yol arkadaşlığı eden birer dost olarak, Erzincan'ın güzelliği sizin yüreğinizde, samimiyetinizde ve iyiliğinizde gizli. Bugün bir kez daha gördük ki bu şehir, geleceğini sizlerle birlikte inşa edecek. Teşekkürler Erzincan'ın güzel gençleri, sizlerle olmak her zaman bir ayrıcalık" dedi.

Gençler her zaman yanlarında olan, destek veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ettiler. Gençler günün anısına Vali Aydoğdu ile ayrı ayrı SELFİE çekilerek günü ölümsüzleştirdiler.