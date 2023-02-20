Vali Ayhan, patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişin bulunan iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlamada, 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Vali Salih Ayhan, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet ile birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanelerine giderek, patlamada yaralananları ziyaret etti.

Yaralıların son durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Ayhan, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.