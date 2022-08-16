Vali Ayhan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti

Birecik/Çiçekalan Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonucunda 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler helikopter yardımı ile Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik'te yapılan saldırı sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada: "Valimiz Saliha Ayhan, Şanlıurfa Birecik/ Çiçekalan Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonucunda yaralanan askerlerimizi hastanede ziyaret etti, kahramanlarımıza acil şifalar diledi" ifadeleri yer aldı.