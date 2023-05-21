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Giriş Tarihi: 21.5.2023 21:35 Son Güncelleme: 21.5.2023 21:42

Vali Ayhan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şırnak Bestler Dereler bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gaffar Mayik’in Bozova'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Vali Ayhan’dan şehit ailesine taziye ziyareti

Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in Şanlıurfa Bozova ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile birlikte, şehidin yakınlarına Allah'tan sabır dileyip, baş sağlığı temennisinde bulundu.

Şehidimizin annesi ve babasıyla bir süre sohbet edip acılarını paylaştıklarını ifade eden Vali Ayhan, "Vatanın ve milletin birliği, huzur ve güvenliği için görev yaparken şehit olan şehidimizin değerli ailesi bize emanettir." dedi.

Vali Salih Ayhan'a, ziyaretinde Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Avkıran, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Bozova Kaymakamı Oruç ve Bozova İlçe Emniyet Müdürü eşlik etti.

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Vali Ayhan'dan şehit ailesine taziye ziyareti
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