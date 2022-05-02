Vali Çuhadar: “Can kaybının olmayışı en büyük tesellimizdir”

Adıyaman'da öğleden sonra aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur ve beraberindeki dolu nedeniyle Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi'nde sel yaşandı. Yağmur sularının Kap Cami Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde birikti. Okul bahçesinde biriken yağmur suları yaklaşık 2 metreyi aştı. Göle dönen okul bahçesindeki 40'a yakın araç sular altında kaldı.
Araç sahipleri araçlarını kurtarmak için adeta seferber oldu. Şiddetli yağışın olduğu saatlerde İkinci ligde mücadele eden Adıyamanspor ile Çorumspor arasında oynanan müsabaka bir süre durmak zorunda kaldı. Maça yoğun ilginin olduğu bu günde stadyum çevresinde park halinde bulunan araçlar sular altında kalırken, maç bitiminde araçlarını almaya gelen taraftarlar gördükleri manzara karşısında adeta şok oldular.
Selin ardından polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekiplerinin olaya anında müdahale ettiklerini dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; "Bugün akşam saatlerinde ilimiz genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası ilimiz merkezdeki bir okulun bahçesinde park halinde bulunan 40 araç su altında kalmış, Belediye ve AFAD ekiplerimizin çalışmaları sonucu okulun bahçesindeki su boşaltılarak araçlar çıkarılmıştır.
Yoğun yağış sonrası can kaybı ve yaralı vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Yine şiddetli dolu yağışı ve akabinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Besni ilçemize bağlı Çilboğaz'ı köyünde köy içi yollar hasar alarak kilitli parke taşlarını sökmüştür.
Herhangi can kaybının olmadığı köyümüzde Kaymakamlığımız koordinesinde köy içinde temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Tüm Adıyamanlı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Yüce Allah'tan bu tür afetlerin yaşanmamasını diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." şeklinde konuştu.