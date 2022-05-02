Vali Çuhadar: “Can kaybının olmayışı en büyük tesellimizdir”





Araç sahipleri araçlarını kurtarmak için adeta seferber oldu. Şiddetli yağışın olduğu saatlerde İkinci ligde mücadele eden Adıyamanspor ile Çorumspor arasında oynanan müsabaka bir süre durmak zorunda kaldı. Maça yoğun ilginin olduğu bu günde stadyum çevresinde park halinde bulunan araçlar sular altında kalırken, maç bitiminde araçlarını almaya gelen taraftarlar gördükleri manzara karşısında adeta şok oldular.