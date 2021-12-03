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Giriş Tarihi: 3.12.2021 20:33

Vali Çuhadar’dan 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı ziyaret

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Vali Çuhadar’dan 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’le birlikte Yuvam Özel Bakım Merkezi ile 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki çocukları ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Özel Yuvam Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek çiçeklerle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, burada kalan bakıma muhtaç zihinsel engelli çocuklarla yakından ilgilenerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

Ardından 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon merkezine geçen Vali Mahmut Çuhadar, Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören zihinsel engelli çocuklar tarafından oluşturulan Mehteran Takımı tarafından karşılandı.


Burada koruma ve bakım altında kalan çocuklarla sohbet ederek yakın ilgi gösteren Vali Çuhadar, Mehteran Takımı tarafından yapılan gösteriyi izledi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanında olduklarını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini kaybetmeden mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müz büyük gayret göstermektedir. Devletimizin koruması altında bulunan bu çocuklarımıza anne ve baba sevgisini ve sıcaklığını yaşatmak bizlerin insanlık görevidir. Milletimizin devletimize emanet ettiği bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Bütün amacımız engelli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın dünyasını daha yaşanabilir hale getirebilmektir. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Sevgi ve saygıyla, hoşgörümüzle hayatı onlar için kolaylaştırmalıyız. Engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum "dedi.

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Vali Çuhadar’dan 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı ziyaret
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