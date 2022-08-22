Vali Dağlı, Teknofest çalışmalarını yerinde inceledi

Festivalin düzenleneceği Çarşamba Uluslararası Havalimanında incelemelerde bulunarak, hazırlıkların son durumunu yerinde kontrol eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Teknofest Karadeniz nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için de tüm önlemlerin alındığını söyledi. Dağlı, "Festivalin başlamasına bir haftalık süre kaldı. Her kesime hitap eden 'Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST' dolayısıyla gerek şehir dışından gerekse Samsunlu vatandaşlarımız tarafından yoğun bir katılım yaşanacağını öngörüyoruz. Vatandaşlarımızın festival coşkusunu trafik ve otopark derdi olmadan kolay ve konforlu yaşayabilmeleri için ulaşım hizmeti sağlanacak. Belirlenen lokasyonlardan festival alanına gün boyunca ring seferleri düzenlenecek" dedi.

Festivale gidiş ve gelişlerde hızlı ve pratik bir çözüm sunulacağını aktaran Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Lojistik Merkezi, Fuar ve Kongre Merkezi, 19 Mayıs Stadyumu, Yaşar Doğu Spor Salonu ve Tekkeköy Belediyesi'nin otopark alanları ziyaretçilerin hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız bu lokasyonlarda özel araçlarını park ettikten sonra ring seferleri ile festival alanına taşınacak. Aynı şekilde havalimanından dönüş konusunda da ziyaretçiler ve öğrencilere özel ringler düzenlenecek ve otopark alanlarına hızlı ve konforlu bir şekilde geri dönüşleri sağlanacak. Oluşturulan otopark alanlarında zabıta ve güvenlik personellerimiz de bu süreçte vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Hazırlıklarımız ile vatandaşlarımızın sadece festivalin coşkusunu yaşamasını amaçlıyor, trafikte karşılaşabilecekleri olası problemleri pratik çözümler ile gideriyoruz. Ring seferleri ile misafirlerimiz ve vatandaşlarımız konforlu bir şekilde festivale ulaşacak." diye konuştu.