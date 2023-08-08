Vali Davut Gül: Kedilere eziyet eden şahıs tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerince Eyüp Sultan Camisi çevresindeki 20 sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakalanan şüpheli Murat Ö'nün (44) Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Adliyeye getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ile "acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Valisi Davut Gül'de olayı baştan sona takip ettiklerini ve şahısın yakalanıp cezaevine gönderilmesi sağladıklarını belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hak yerini buldu. Eyüpsultan'da kedilere eziyet eden şahıs tutuklandı. Tüm canlar bizimdir. Tüm canlarımızı korumak vazifemizdir." dedi.