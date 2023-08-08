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Giriş Tarihi: 8.8.2023 18:06 Son Güncelleme: 8.8.2023 18:19

Vali Davut Gül: Kedilere eziyet eden şahıs tutuklandı

Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Hak yerini buldu. Eyüpsultan’da kedilere eziyet eden şahıs tutuklandı. Tüm canlar bizimdir. Tüm canlarımızı korumak vazifemizdir.” dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vali Davut Gül: Kedilere eziyet eden şahıs tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerince Eyüp Sultan Camisi çevresindeki 20 sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakalanan şüpheli Murat Ö'nün (44) Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Adliyeye getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ile "acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Valisi Davut Gül'de olayı baştan sona takip ettiklerini ve şahısın yakalanıp cezaevine gönderilmesi sağladıklarını belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hak yerini buldu. Eyüpsultan'da kedilere eziyet eden şahıs tutuklandı. Tüm canlar bizimdir. Tüm canlarımızı korumak vazifemizdir." dedi.

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Vali Davut Gül: Kedilere eziyet eden şahıs tutuklandı
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