Vali Demirtaş, eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu’nun cenaze törenine katıldı

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat eden 17'nci dönem Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun cenazesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere, Midyat İlçesine getirildi.
Nehrozoğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine; Vali Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, 22.Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, diğer ilçe protokolü üyeleri, Nehrozoğlu'un ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından merhum Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun Türk Bayrağı'na sarılı naaşı aile kabristanında dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze töreninin ardından Vali Mahmut Demirtaş ve beraberindekiler merhumun ailesine başsağlığı dileklerini ileterek taziyelerini sundu.