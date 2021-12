Vali Dr. Erdinç Yılmaz, engelli öğrencilerle buluştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlendi.

Programa Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mulla Katık, engelli öğrencilerimiz, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Programın başında Vali Yılmaz ve protokol mensupları öğrenciler tarafından yapılan el emeği ürünlerin ve resimlerin yer aldığı serginin açılışını yaptılar. Sergiyi gezerek bilgi alan Vali Yılmaz, birbirinden güzel ürünleri yapan öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Sanat Bizi Birleştirir" adlı tabloya da, resmin bir alanını boyayarak katkıda bulundu. Sergi açılışının ardından Vali Yılmaz engelli öğrencilerimiz ve ailelerine karanfil verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ömer Faruk Hozulu yaptı.

Hozulu, "3 Aralık, tüm dünyada ve ülkemizde engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gündür. Bu yılın 3 Aralık teması "Benzerliklerimiz Farklılıklarımızdan Daha çok Olsun" dedik ve yıl planlarımızı bu temamız üzerine kurduk. Ülkemizde yapılan çalışmalar sonrasında toplumsal duyarlılık artmış ve bireylerin eğitime erişimini artırmada büyük yollar kat edilmiştir."dedi. Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ömer Faruk Hozulu, okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek sözlerine son verdi.

Açılış konuşmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ve Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Programın devamında konuşan Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi velisi İnci Yıldız, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, farkındalık kazandırmak, kalplere dokunmak, sadece bizim neler hissettiğimizi, nasıl hayata tutunduğumuzu anlatmak, sizlerin de kalplerine dokunmak istedim. Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okuluna da bu imkânı bana verdiği için teşekkür ederim. Engelli çocuklarımızın sadece bugünlerde değil her zaman öncelikli olmasını istiyorum. Farklı çocukların hayatı kolay olmadı, olmayacak da."dedi. Down sendromlu bir çocuk annesi olan İnci Yıldız, çocuğunun doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatarak şöyle devam etti, "Engelli bir çocuğu olmayan engelli ailelerin nasıl bir acı çektiğini asla bilemez. Sıkıntılarımızı anlayamaz."dedi.

Çocuğuyla gezmeye çıktığında acıyarak bakan insanlar olduğunu belirten İnci Yıldız, "Biz ve bizim çocuklarımıza acımayın. Onların acımaya değil sevgiye ihtiyaçları var." diye konuştu. Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulundaki öğretmenlere ilgileri ve verdikleri eğitim için teşekkür eden Yıldız sözlerini şöyle bitirdi, "Çocuklarımıza önce aile olarak biz değer vereceğiz, kabul edeceğiz ki özgüvenleri olsun. Kusur arayan göz güzelliğe hasret kalırmış, çevrenizdeki insanları kusurlarıyla sevin."

Konuşmanın ardından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Sevgi ile Engelleri Aşıyoruz" Projesi kapsamında ortaokullar arası resim ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Resim dalında birinci olan Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ünzile Merve Güzel, ikinci olan Şehit Hayrettin Mennan Ortaokulu öğrencisi Ayşe Yağmur Kara, üçüncü olan Cebelibereket Şehit Ali Alkan Ortaokulu öğrencisi İrem Türkmenoğlu ile kompozisyon dalında birinci olan Samet Aybaba Spor Lisesi öğrencisi Büşra Kırlar, ikinci olan Sultan Baybars Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Karaoğlan ve üçüncü olan Misakı Milli Anadolu Lisesi öğrencisi Nevil Çanga'ya ödülleri Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından verildi.

Programda Tosyalı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri arasında düzenlenen basketbol, futbol, okçuluk ve resim yarışmalarında ödül alan öğrencilere de ödülleri verildi. Okçuluk birincisi Hüseyin Said Elmasoğlu; 1. Kademe futbol birincisi Sümeyye Açık, 2. Kademe futbol birincisi Cafer Şakirali, 3. Kademe futbol birincisi Rabia Bakıcı; basketbol yarışmasında 2. Kademe birincisi Hüseyin Said Elmasoğlu, 3. Kademe birincisi Dihar Öz; Resim yarışmalarında 1. Kademe birincisi Ömer Akarsu, 2. Kademe birincisi Hüseyin Said Elmasoğlu, 3. Kademe birincisi Mahmut Gürsaçtı'ya da ödüllerini Vali Dr. Erdinç Yılmaz verdi. Vali Yılmaz, öğrencilerimizi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere ödüllerini veren Vali Yılmaz daha sonra yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek, "Önemli olan gönüllerde, kalplerde engellerin olmaması, diğer bütün engelleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Sevgiyle, bu engeller hep aşılacaktır. Az önce konuşma yapan engelli çocuğu olan annemiz, öyle etkileyici konuştu ki gerçekten siz engelli çocukları olan ailelerimizin mücadelesi gerçekten takdire şayan, bizler de bu mücadelede sizlerle beraber olacağız." dedi.

Program engelli öğrencilerimizin gösterileri ile devam etti.