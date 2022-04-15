Vali Elban polislerle iftarını açtı

Üstün gayretlerle çalışarak Adana'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olmasına büyük katkıları olan tüm polislere başarılı görevler temennisinde bulunan Vali Elban, "Polislerimiz sadece verdikleri güvenlik hizmetiyle değil pandemi sürecindeki fedakar çalışmaları ve üstlendikleri sosyal sorumluluk projeleri ile birçok alanda ilimizde önemli işlere imza atmışlardır. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da polislerimizin aynı doğrultuda yine aynı azim, kararlılık ve yüksek vazife şuuru ile çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.