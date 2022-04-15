Haberler Yaşam Haberleri Vali Elban polislerle iftarını açtı
Giriş Tarihi: 15.4.2022 10:25 Son Güncelleme: 15.4.2022 10:28

Vali Elban polislerle iftarını açtı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Vali Elban polislerle iftarını açtı

Adana Valisi Vali Dr. Süleyman Elban, Seyhan ilçesi Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliğinde görevli polislerle iftarda bir araya geldi. Polis merkezi amirliğinde düzenlenen iftar programında konuşan Vali Elban; sosyal hukuk devleti çerçevesinde, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın esenlik içerisinde düzenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gece-gündüz ayrımı gözetmeden görev yapan polislerimizin oldukça güç ve önemli bir sorumluluğu üstlendiğini dile getirdi.

Üstün gayretlerle çalışarak Adana'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olmasına büyük katkıları olan tüm polislere başarılı görevler temennisinde bulunan Vali Elban, "Polislerimiz sadece verdikleri güvenlik hizmetiyle değil pandemi sürecindeki fedakar çalışmaları ve üstlendikleri sosyal sorumluluk projeleri ile birçok alanda ilimizde önemli işlere imza atmışlardır. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da polislerimizin aynı doğrultuda yine aynı azim, kararlılık ve yüksek vazife şuuru ile çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
Son dakika haberi | Rusya'dan 'Moskova' kruvazörü açıklaması: Battı mı?
Son dakika: 530 bin sözleşmeli memura müjde! Ek göstergede son rötuş
Son dakika: Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz
Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı
Son dakika: Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı
Rusya açık açık tehdit etti: İsveç ve Finlandiya NATO'ya girerse...
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'a misafirlikte dayak!
CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında: Bir iftar yemeği de böyle bitti
Ayasofya Fatih Medresesi yeniden restore edildi! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Elban polislerle iftarını açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA