Vali Erin, halk buluşmalarına devam ediyor

Önceki akşam Akçakale'de vatandaşlarla buluşan Vali Erin, Telabyad'a da geçerek burada esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bugün de ailece kendisini ziyarete gelen vatandaşları makamında kabul eden Vali Erin, ailelerin taleplerini dinleyerek, karşılanması için talimat verdi.Aileleriyle birlikte makamına gelen çocuklara da oyuncaklar hediye eden Vali Erin, gün içinde de engelli çocuklar ve aileleriyle buluştu.