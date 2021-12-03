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Giriş Tarihi: 3.12.2021 22:07

Vali Erin, halkla buluşmalarına devam ediyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Vali Erin, halkla buluşmalarına devam ediyor

Resmi programlarından geriye kalan tüm zamanını vatandaşlara ayırmaya devam eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, açık kapı politikasıyla sıkıntı ve dertlerini dinlediği vatandaşların sorunlarını çözüyor.

Önceki akşam Akçakale'de vatandaşlarla buluşan Vali Erin, Telabyad'a da geçerek burada esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bugün de ailece kendisini ziyarete gelen vatandaşları makamında kabul eden Vali Erin, ailelerin taleplerini dinleyerek, karşılanması için talimat verdi. Aileleriyle birlikte makamına gelen çocuklara da oyuncaklar hediye eden Vali Erin, gün içinde de engelli çocuklar ve aileleriyle buluştu.

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Vali Erin, halkla buluşmalarına devam ediyor
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