Vali Erin, OSB’deki yangın bölgesinde

Edinilen bilgiye göre yangın Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir iplik fabrikasında yaşandı. İddiaya göre iplik fabrikasında elektik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın nedeniyle il genelindeki bütün itfaiye noktalarından ekip sevk edildi. Fabrikaya giden ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın büyük ölçüde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı, yaralının olmadığı ve sadece maddi hasarın bulunduğu yangın sonrası iplik fabrikasında geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yanan fabrikada çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Erin ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Organize Sanayi Bölgemizde, yangın çıkan iplik fabrikasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür can kaybı yok. İtfaiyemizin soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.