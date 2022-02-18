Vali Erin, şampiyonlara başarılar diledi

Kick Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun öncülüğünde, Vali Abdullah Erin'i ziyaret eden Kick Boks Türkiye ve Avrupa Şampiyonu Emrah Yaşar, Kick Boks Türkiye Avrupa Kupası şampiyonları Fatma Nursev Akaltun ile Muhittin Akaltun, Mart ayında Hırvatistan'da yapılacak olan Boks Avrupa Şampiyonasına katılacaklarını ifade ettiler.

Şampiyonları tebrik eden Vali Erin, elde ettikleri başarılarla tüm Şanlıurfalıları gururlandıran sporculara başarılar diledi. Genç şampiyonlara tablet bilgisayar hediye eden Vali Erin, sporda başarılı olan gençlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.