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Giriş Tarihi: 18.2.2022 18:16 Son Güncelleme: 18.2.2022 22:37

Vali Erin, şampiyonlara başarılar diledi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Vali Erin, şampiyonlara başarılar diledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, elde ettikleri başarılarla Şanlıurfa’nın gururu olan şampiyon sporcuları makamında kabul etti. Şampiyonluk kupalarını ve belgelerini Vali Erin’e takdim eden başarılı sporcular, Avrupa Şampiyonası'ndan da rekorla dönmek istediklerini ifade ettiler.

Kick Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun öncülüğünde, Vali Abdullah Erin'i ziyaret eden Kick Boks Türkiye ve Avrupa Şampiyonu Emrah Yaşar, Kick Boks Türkiye Avrupa Kupası şampiyonları Fatma Nursev Akaltun ile Muhittin Akaltun, Mart ayında Hırvatistan'da yapılacak olan Boks Avrupa Şampiyonasına katılacaklarını ifade ettiler.

Şampiyonları tebrik eden Vali Erin, elde ettikleri başarılarla tüm Şanlıurfalıları gururlandıran sporculara başarılar diledi. Genç şampiyonlara tablet bilgisayar hediye eden Vali Erin, sporda başarılı olan gençlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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Vali Erin, şampiyonlara başarılar diledi
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