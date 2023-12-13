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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Vali Gül, 11 çocuğun dileğini yerine getirdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vali Gül, 11 çocuğun dileğini yerine getirdi
İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir Çocuk Bir Dilek Projesi" kapsamında dileklerini mektupla ileten 11 çocuğun hayalini yerine getirdi. İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilen "Bir Çocuk Bir Dilek" Projesi ile maddi durumu yetersiz olan yetim ya da öksüz 5 bin 13 çocuğa Vali Davut Gül mektup gönderdi. "Bana üç dileğini yazar mısın?" konulu mektuba karşılık çocuklar, dileklerini Gül'e iletti. Vali Gül'ün ziyaretlerinin ilk durağı, babalarını 2021'de kaybeden Alican (16), Rabia (13) ve Beyzanur (5) kardeşler oldu. Gül, çocuklara dilek mektuplarında yazdıkları hediyeleri etti. Vali Gül'ün ikinci adresi ise, babalarını 2016'da kaybeden Tuba (15), Muhammed (13), Serhat (12) ve Hira Nur (8) kardeşlerin evi oldu. Anneleriyle birlikte yaşayan dört kardeş, aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Vali Gül, ziyaretlerini Mehmet Efe (11), Zemzem (8), Zeynep Su (6) ve Züleyha (4) kardeşleri ziyaret ederek tamamladı. İsteyen yardımseverler https://www.1cocuk1dilek.org/ internet sitesinden projeye katkıda bulunabiliyor.

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Vali Gül, 11 çocuğun dileğini yerine getirdi
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