Haberler Yaşam Haberleri Vali Gül, Bahçelievler'de kurban pazarını denetledi
Giriş Tarihi: 26.6.2023 12:40 Son Güncelleme: 26.6.2023 12:44

Vali Gül, Bahçelievler'de kurban pazarını denetledi

İstanbul Valisi Davut Gül, kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarı ve kesim yerlerini denetledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vali Gül, Bahçelievler’de kurban pazarını denetledi

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, Bahçelievler'deki hayvan pazarında satıcı ve alıcılarla sohbet etti, satışlarla ilgili bilgi aldı.

Gül, pazarı dolaşırken bir alıcı ile satıcı arasındaki kurban pazarlığına da aracılık ederek uzlaşma sağladı.

Gül, burada yaptığı açıklamada, "Satıcılar çok memnun. Gördüğümüz kadarıyla tarım müdürlüğümüz, belediyelerimiz, diğer kurum ve kuruluşlarımız tedbirlerini almış. Aynen kurban satış yerleri gibi kurban kesim yerleri de hazır. Kurbanların, kurban kesim yerlerinde kesilmesi, gelişi güzel kurbanların kesilmemesini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Gül, Bahçelievler'de kurban pazarını denetledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA