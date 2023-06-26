Vali Gül, Bahçelievler’de kurban pazarını denetledi

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, Bahçelievler'deki hayvan pazarında satıcı ve alıcılarla sohbet etti, satışlarla ilgili bilgi aldı.

Gül, pazarı dolaşırken bir alıcı ile satıcı arasındaki kurban pazarlığına da aracılık ederek uzlaşma sağladı.

Gül, burada yaptığı açıklamada, "Satıcılar çok memnun. Gördüğümüz kadarıyla tarım müdürlüğümüz, belediyelerimiz, diğer kurum ve kuruluşlarımız tedbirlerini almış. Aynen kurban satış yerleri gibi kurban kesim yerleri de hazır. Kurbanların, kurban kesim yerlerinde kesilmesi, gelişi güzel kurbanların kesilmemesini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.