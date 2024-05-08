Vali Gül: “Bu şehirde suç işleyenler İşledikleri suçların yanına kar kalmadığını görüyoruz”

İstanbul emniyet değerlendirme toplantısı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında, Vali Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Komutanı Paşaoğlu'nun hazır bulunduğu toplantıda Mart ve Nisan ayının Emniyet verileri açıklandı. Toplantı'nın ardından soruları basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Gül, İstanbul Havalimanı'nda iniş takımları açılmadığı için gövde üstüne iniş yapan uçak ve Eyüpsultan'da bir öğretmenin öğrencisi tarafından vurulmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

"PİSTTE OLAN AKSAKLIK UÇUŞLARI ETKİLEMİYOR"

Gövde üstüne iniş yapan uçak nedeniyle herhangi bir can sorun yaşanmadığını söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, "Biliyorsunuz İstanbul Havaalanı, dünyanın en kapsamlı, en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor. Uçuşlar devam ediyor. Burada da ön tekerlerinden çıkan arızadan dolayı inişinde ufak bir problem oldu. Herhangi bir can kaybı yok. Herhangi bir mal kaybı yok. Dolayısıyla da çok şükür korkulacak bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"OKUL MÜDÜRÜMÜZÜN HAYATINI KAYBETMESİ HEPİMİZİ ÇOK DERİNDEN ÜZDÜ"

Eyüpsultan'da özel bir okulda bir öğrencinin okul müdürüne saldırısı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Gül, "Aslında biraz önce açıkladığımız 4 aylık veriler bize şunu gösteriyor. Suçla, suçluyla kararlı bir mücadelede bahsettiğimizi ve bunu yaptığınızı gösterin. Dünkü hadisede, okul müdürümüzün hayatını kaybetmesi, böyle bir saldırının olması hepimizi çok derinden üzdü. Ama İstanbullular şunu biliyor; İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor. Her gün içinize sinmeyen, vicdanımıza sinmeyen birçok suçun işlendiğini görebiliyoruz. Önemli olan o suçların azalması ve o suçların faili meçhul kalmaması ve cezalandırılması. Baktığımızda, dört aylık rakamlarda bu kararlılığın olduğunu görüyoruz. İstemediğimiz, hiç kimsenin tasvip etmediği olaylarla bundan sonra da karşılaşabiliriz ama güvenlik kuvvetlerimiz, devlet olarak, millet olarak herkes, hem vicdani anlamda hem hukuki anlamda yapılması gereken neyse onları zaten yapıyor. Burada özellikle trafik ve buna benzer kamusal alanlarda, genelde sosyal medyada arkadaşlarımız bizleri de etiketleyerek 'Bakın gördünüz mü, şu araç kural ihlali yaptı. Ya da şu silahını gösterdi. Şu suç işledi' Doğrudur, hepsi yapılıyor. Ama 4 aylık rakamların bize gösterdiği şey, suç işleyenlerle ilgili mutlaka işlem yapıldı. Bu şehirde suç işleyenlerin, işledikleri suçların yanına kar kalmadığını görüyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.