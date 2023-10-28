Vali Gül: Cumhuriyet ulusa bırakılmış en büyük mirastır

İstanbul Valisi Davut Gül Cumhuriyetin yüzüncü yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Aziz İstanbullular, Bugün, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını idrak etmenin sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Bu büyük gün; "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır." diyen Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yürütülen ve bir milletin destansı mücadelesi olan Milli Mücadele'nin büyük Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en büyük mirastır. Cumhuriyet, her türlü imkânsızlık ve zorluğa karşı destansı bir mücadelenin eseri; ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır. Bu destan, "Ya İstiklal ya İzmihlal!" diyen bir milletin vatan için, bayrak için, hürriyet için, onur için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır.

Aziz milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, asla boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bir asır önce yakılan istiklal meşalesi, hiç sönmemiş sonsuza kadar da sönmeyecektir. Bugün bizler, Türkiye Yüzyılı'nın şafağında, kahraman ecdadımızdan aldığımız güç ve inançla Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve onurunu yaşıyoruz.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet'imizi kuran tüm kahramanlarımızı, bu toprakları bizlere vatan kılanları rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız için şehit düşen, gazi olan bütün vatan evlatlarını şükranla yâd ediyorum. Bütün hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın millet, yaşasın Cumhuriyet!" dedi.

VATAN CADDESİNDEKİ TÖREN NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Cumhuriyet Bayramı tören geçişi nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yollarının trafiğe kapatılacağını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Pazar günü sabah saat 06.00'dan tören süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekildedir. Vatan Caddesi Adnan Menderes Bulvarı gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak. Vatan Caddesine girişlerde D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl caddesinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesinden Adnan Menderes Caddesi girişleri , Halıcılar Caddesinden vatan caddesine girişler, Akdeniz Caddesinden girişler, Akşemsettin Caddesinden girişler, Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından girişler, Keçeci Meydan Sokaktan girişler, Adnan Menderes Bulvarı ve Caddesine çıkan tüm yollar kapatılacaktır. Hal yolu Güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak olup trafik akımı yanyola yönlendirilecektir. Alternatif yollar ise Turgut Özal Caddesi, Fevzipaşa Caddesi Atatürk Bulvarı ve Sahil Kenedi Caddesi olacak"