Vali Gül, LGS’de şampiyonlarına ödüllerini verdi

İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) tam puan alan öğrencilere ödülleri verildi. Vali Gül, başarılı gençlerin lisede de başarılı olması için desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlenen programa; İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. LGS'de başarılı elde eden 111 öğrenciyi destekleyeceklerini belirten Vali Gül, ödül takdiminin öncesinde bir süre öğrenciler ve aileleri ile sohbet etti.

"ÜLKEMİZİN AYDINLIK YARINLARININ EN BÜYÜK TEMİNATI SİZLERSİNİZ"

Vali Gül konuşmasında, "Hiç şüphesiz Valilik binası birçok misafirini ağırladı. Bana göre bugün, en önemli ve en kıymetli misafirleri sizsiniz. Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. LGS'de İstanbul genelinde tam puan alan 111 öğrenci kardeşimizi, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte Valiliğimize davet ettik. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için her birinize, öğrencilerimizin başarılarında en büyük pay sahibi olan öğretmen ve idarecilerine teşekkür ediyorum. Sizler ülkemizin en önemli değerlerisiniz. Bugün, İstanbul'da tam puan alan öğrencilerimiz için seviniyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınlarının en büyük teminatı sizlersiniz. İnşallah, lisede de aynı başarıyı gösterirsiniz. Tıpkı bir pergel gibi ayağınızı bu topraklara basın, dünyayı tanıyın, dünyadaki tüm bilgilere erişin. Milletimiz, memleketimiz ve bu topraklar için hayırlı bir vatan evladı olun. İstanbul Valiliği ve devletimiz olarak Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği yetki ile sizlerin yanında olacağız. Tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program, Vali Gül'ün İstanbul'da LGS'den 500 tam puan alan öğrencileri kutlayarak ödüllerini ve başarı belgelerini takdim etmesi ile sona erdi.