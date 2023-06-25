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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Vali Gül’den sürücülere kemer ve hız uyarısı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vali Gül’den sürücülere kemer ve hız uyarısı
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi trafik denetleme noktalarını ziyaret etti. TEM Mahmutbey gişeler bölgesinde bulunan Şehit Sinan Acar Polis Kontrol Noktası'nda polis memurlarıyla ve bayram tatili için yola çıkan vatandaşlarla bayramlaştı. Durdurulan araçların sürücülerini kemer ve hız konusunda uyaran Gül, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüse de binerek yolcularla bayramlaştı, sürücüye de trafik kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulundu. Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Gül, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayramı geçirebilmeleri için kamu görevlileri 7/24 görevinin başında. Bayram süresince bu kontrollerimiz devam edecek. Öncelikle kazalar ve can kayıplarının olmamasını arzu ediyoruz. Bunun için tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

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Vali Gül’den sürücülere kemer ve hız uyarısı
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