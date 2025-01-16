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Giriş Tarihi: 16.1.2025 13:51 Son Güncelleme: 16.1.2025 14:13

Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ailesini ağırladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ile Zonguldak Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz’ın da yer aldığı ziyarette, şehit ailesi ile makamında bir araya geldi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ailesini ağırladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ile Zonguldak Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın da yer aldığı ziyarette, şehit ailesi ile makamında bir araya geldi. Vali Hacıbektaşoğlu, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve onların bizlere emanet ettiği kıymetli ailelerini desteklemek, bizler için bir onurdur. Sizlerin her zaman yanınızdayız ve devletimizin kapıları sizlere daima açıktır" dedi.

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Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ailesini ağırladı
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