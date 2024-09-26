Vali Hacıbektaşoğlu, Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu’nun ailesine şehadet belgesi takdim etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Kdz. Ereğli ilçesinde ikamet eden ailesine Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan Şehadet Belgesi ve Hizmet Anısı, Vali Hacıbektaşoğlu tarafından şehidin ailesine takdim edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimiz, bu toprakların bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için en değerli varlıkları olan canlarını feda etmişlerdir. Onların bizlere emanet ettiği bu kutsal değerler, milletimizin ve devletimizin en büyük sorumluluğudur. Şehitlerimizin aziz hatıraları sonsuza dek yaşatılacak, dualarımızda ve gönüllerimizde daima yer alacaktır" dedi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun ziyaretinde İl Jandarma Alay komutanı kıdemli Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ve protokol üyeleri yer aldı.