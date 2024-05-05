Vali Hasan Şıldak, Halfeti’de deprem konutlarını inceledi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Halfeti Argıl Mahallesinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan konutlarla ilgili bilgiler alan Vali Şıldak, burada yaptığı değerlendirmesinde depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı süren konutların kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Şıldak, değerlendirmesinde; "Halfeti ilçemizdeyiz. 6 Şubat depreminin ardından pek çok yerleşim yerimizde, kırsal mahallelerimizde ve şehir merkezimizde TOKİ ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülen konut inşaatlarımızın yapımları devam ediyor.

Bugün de Halfeti Argıl'dayız. Hem Argıl'da hem de Erikli mahallemizde depremi yaşamış olan vatandaşlarımızdan hak sahibi olanlar için yapılan konutları inceledik. Burada 102 konut inşaatımız devam ediyor. 83 konutumuzun yapımına ilaveten 19 konutun daha inşasına başlanmış durumda. İki veya İki buçuk aylık bir zamanda vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Çalışmaların takipçisiyiz. Yine Yukarı Göklü'de 65 konutumuzun yapımına başladık. Böylelikle 167 konutumuz sadece Halfeti'de yapım aşamasında.

Çok kısa bir sürede vatandaşlarımızın ikametine sunmuş olacağız. Yine Birecik'te de 534 deprem konutumuzun 240'ının kurası ve teslimi gerçekleşti. Bir takım küçük sorunlar var, onların da çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel anlamda Şanlıurfa'da depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımız sürüyor ve birebir takipçisi olmayı sürdürüyorum. Tüm bu çalışmalarımızın vatandaşlarımıza kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

VALİ ŞILDAK, ESKİ HALFETİ MERKEZİNDE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Vali Şıldak daha sonra Eski Halfeti Çarşı Merkezine geçerek burada esnafı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Şıldak, turizm sezonu için başarı dileklerinde bulundu. Turizm beklentilerinin karşılanmasına yönelik çalışmaları takip ettiğini sözlerine ekleyen Vali Şıldak, güzergahı üzerinde yerli ve yabancı turistlerle de bir araya geldi.