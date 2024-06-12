Vali hatalı cezayı iptal ettirip dargın çifti barıştırdı

Erzurum'da çiftçilik yapan iki çocuk babası Yüksel Bayram'a, hiç gitmediği Artvin'den 'Muayenesi yapılmayan araçla trafiğe çıkma' suçundan 1506 TL ceza tebligatı geldi. Bu nedenle eşiyle de arası bozulan Bayram, cezaya itiraz etti. Bu sırada durumu öğrenen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, önce kesilen cezayı iptal ettirdi. Ardından Yüksel Bayram'ı telefonla arayarak hem özür diledi hem de eşi ile arasının düzelmesini sağladı. Valinin kendisini aramasına çok şaşırdığını söyleyen Bayram, "Eşim, ondan gizli Artvin'e gittiğimi düşündüğü için aramız bozuldu.Oysa ceza yazılan aracın plakası yanlış girildiği için böyle bir sorun yaşanmış. Telefonu açtığımda 'Ben Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi' deyince, önce beni fırçalayacağını düşündüm. Ama çok alçakgönüllü ve kibar bir insan. Benden özür dileyince de çok mahcup oldum. Ceza Artvin'den geldi. Onların araması gerekirken bizim valimiz arayıp özür diledi. Mağdur edildim ama koskoca vali beni arayınca mutlu da oldum. Hem sorunu çözdü hem de vali ile tanışmış oldum. Vali Bey arayınca eşim bana tamamen inandı, artık şüphesi kalmadı" dedi.