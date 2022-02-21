Vali, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde dün yaşanan toprak kayması ve çatlak nedeniyle tedbir amaçlı 17 evde yaşayan 21 aile tahliye edildi. Karabük Valisi Fuat Gürel olayın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Gürel olaydan etkilenen ailelere gerekli desteklerin verileceğini belirterek, "17 hanemizi etkileyen heyelan riski var. Tespit ettiğimiz evlerdeki 17 haneyi boşalttık. Buralarda 21 aile yaşıyor. Buradaki vatandaşlar dünden itibaren başka yerlere taşındı. Kısa vadede vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz. Daha sonra konutlar nerede ve nasıl yapılacak, onlarla ilgili çalışmayı da başlatmış olacağız. Şu an için hiçbir can kaybı ya da yaralanma yok. Sadece zeminde genel kayma var. Vatandaşlarımızın erken tepkisiyle tespitler yapıldı ve evler boşaltıldı. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, tehlikeli olabileceği için vatandaşlara değerli eşyalar haricindekileri çıkarmak için uğraşmasınlar. Burayı afet bölgesi ilan edeceğiz" dedi.

Vali Fuat Gürel daha sonra yetkilerle birlikte kayma ve çatlakların olduğu bölgede incelemelerde bulunup, bilgi aldı.