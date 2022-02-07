Vali Karaloğlu, TURKOVAC aşısı oldu

Omicron varyantının Diyarbakır'da da görülmeye başladığını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu: "Diyarbakır'da vakaların 20 gün öncesine göre ciddi oranda artığını görüyoruz. Artık pandemiden korunmanın en kestirme yolunun aşı olduğu çok aşikâr. Maalesef aşılama oranında Diyarbakır olarak Türkiye'nin en düşük illerinden bir tanesiyiz. Bu hastalıktan korunmak, en azından ayakta, semptomsuz geçirmek için mutlaka aşı olmamız gerekir. Bizim teknik olarak söyleme şansımız olmasa da bilim insanları bunu söylüyor."

Aşı çağrısını yineleyen Karaloğlu şunları aktardı: "Turkovac aşısı şimdiye kadar Türkiye'de şehir hastaneleri olan illerde yapılabiliyordu. Sayın Bakanımızla Ankara'da bir toplantı yapmıştık. O toplantıda da gündeme getirmiştik. Sayın Bakanımız hemen cumartesi günü Diyarbakır'ın da içinde olduğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan illeri de TURKOVAC aşısı yapan illere ilave etti. İlimize de 4 bin adet yerli ve milli aşımız TURKOVAC ulaştı. Bugün itibariyle Diyarbakırlı vatandaşlarımıza hem randevu alarak hem de randevusuz hastaneye gittiklerinde imkân varsa TURKOVAC aşısı olabileceklerini buradan duyurmak istiyoruz."





Diyarbakır'da aşılama oranını artırmak için TURKOVAC aşısını bir kaldıraç olarak gördüklerini dile getiren Karaloğlu, "İnşallah TURKOVAC ile Diyarbakır'ımızı da diğer mavi iller kategorisine hep beraber almamız lazım ki hastalıkla daha sağlıklı mücadele edebilelim. Yoksa hastalık can almaya devam ediyor. Yazıktır, günahtır." ifadelerini kullandı.



Karaloğlu, vatandaşlardan aşılama oranını artırmak için destek beklediklerini aktararak, "Daha önce 3 aşı yaptırmıştım. 4'üncü doz için açıkçası TURKOVAC'ı bekliyordum." dedi.



Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Yerli ve milli aşımız TURKOVAC bugünden itibaren Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başladı. Bugün biz de aşımızı olduk. Kıymetli Diyarbakırlılar herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Başka yolu yok aşıyla aşacağız." ifadelerine yer verdi.