Vali Köşger: Muhtarlar devletin güler yüzü şefkat elidir

Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık müessesesinin, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması noktasında devletin her noktadaki kurumsal temsilcisi olduğunu belirten Vali Köşger, "Hem milleti hem devleti temsil etmek gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımız, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bizler de her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde büyük sorumluluk üstlenen muhtarlarımızın her zaman yanındayız ve muhtar camiasıyla daima diyalog halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhtarların kent yönetiminin en önemli paydaşları, devletin güler yüzü ve şefkat eli olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Vatandaşlarımıza kaliteli, verimli, etkili, kamu hizmeti sunma, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltme, refah seviyelerini arttırma hedefi doğrultusunda çalışan ve bu konuda en büyük yardımcımız olan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.