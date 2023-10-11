Haberler Yaşam Haberleri Vali Köşger: Muhtarlar devletin güler yüzü şefkat elidir
Giriş Tarihi: 11.10.2023 13:30 Son Güncelleme: 11.10.2023 13:32

Vali Köşger: Muhtarlar devletin güler yüzü şefkat elidir

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal ve beraberindeki heyet Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Vali Köşger: Muhtarlar devletin güler yüzü şefkat elidir

Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık müessesesinin, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması noktasında devletin her noktadaki kurumsal temsilcisi olduğunu belirten Vali Köşger, "Hem milleti hem devleti temsil etmek gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımız, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bizler de her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde büyük sorumluluk üstlenen muhtarlarımızın her zaman yanındayız ve muhtar camiasıyla daima diyalog halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhtarların kent yönetiminin en önemli paydaşları, devletin güler yüzü ve şefkat eli olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Vatandaşlarımıza kaliteli, verimli, etkili, kamu hizmeti sunma, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltme, refah seviyelerini arttırma hedefi doğrultusunda çalışan ve bu konuda en büyük yardımcımız olan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür
İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganına terör nitelemesi
40 milyar dolarlık potansiyel
O Araplar yine hain
SON DAKİKA | AB'den Gazze açıklaması: İnsani durum vahim, desteğimizi artırmamız lazım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Filistin halkına insanlık dışı sözler sarfetmişti: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın iğrenç sözlerine tepki!
Bir müzik festivalinde öldürülmeyi hak etmek için gerekli koşullar
Son dakika | Filistin diplomasisi: Başkan Erdoğan Putin ve Guterres ile görüştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Köşger: Muhtarlar devletin güler yüzü şefkat elidir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA