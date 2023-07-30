Vali, makam aracını şehit oğluna sünnet aracı yaptı, tur attırdı! Şehit oğlu Çağan: “Seni seviyorum vali amca!”

7 yıl önce Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer (26), PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken eşi Burcu Demirer 3 aylık oğlunu şehit babasının tabutunun üzerine yatırıp "Vermem seni kimselere. Verirsem oğlumuza ben ne derim" diyerek gözyaşı dökmüştü.

MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ, İLÇEDE TUR ATTIRDI

Ordu Valisi Tuncay Sonel, aradan geçen yedi yılın ardından sünnet çağına giren şehidin oğlu Çağan Demirer'in (7) sünnet organizasyonunu Gürgentepe ilçesindeki spor salonunda yaptı. Vali Sonel, bununla da sınırlı kalmadı, 52 0001 kırmızı plakalı makam aracını süsleterek küçük Çağan'a sünnet arabası olarak tahsis etti. İlçedeki sünnet töreninin ardından makam aracıyla konvoy yaparak tur atan küçük Çağan'ın bu anlarının görüntüsünü ise Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM VALİ AMCA"

Çağan ilçede tur atarken makam aracından Vali Sonel'e "Seni çok seviyorum vali amca" deyip sevgisini göstererek seslendi. Vali Sonel de şehit oğluna "Biz de seni çok seviyoruz Çağan" şeklinde sosyal medyadan cevap verdi. Balonlarla süslenen makam aracında şehidin defnedildiği Gürgentepe ilçesi Ağızlar mahallesine giden Çağan'ın babasının mezarını ziyaret edip dualar ettiği de öğrenildi.

"ÇOK DUYGULANDIK, ONORE OLDUK, OĞLUM ÇOK MUTLU OLDU!"

Şehit Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in eşi Burcu Demirer ise Vali Tuncay Sonel'in sünnet merasiminde makam aracını vermesi, sünnet organizasyonunu yapmasının kendilerini çok duygulandırdığını ve onore ettiğini ifade edip "Oğlum Çağan çok mutlu oldu" dedi. Şehidin annesi Susam ve babası Cemal Demirer ise duygularını şöyle aktardı: "Allah razı olsun. Geçen aylar Çağan'ın okulunda yılsonu etkinliğinde de bizleri yalnız bırakmamıştı. Gösterdiği yakın ilgi ve desteği dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisine minnettarız."