Vali Pehlivan, Alaköprü barajı sulama projesini yerinde inceledi

Vali Pehlivan yapmış olduğu konuşmasında, ''Mersinimizin özellikle Anamur İlçemiz ve beraberinde Bozyazı İlçemiz için ziyadesiyle önemli ve tamamlanmakta olan bir projenin şantiye alanındayız. Burada 2015 yılında tamamlanıp Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde açılışı gerçekleştirilen Alaköprü Barajı'nın sulama ihalesi kapsamında boruların döşenerek suyun kapalı sistemle tarlalara kavuşturulmasına yönelik çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda sulama amaçlı idare hattında bu boru döşeme çalışmalarında fiziki gerçekleşme %93 seviyesindedir."dedi.

Proje kapsamında 304 bin metre boru döşenmesi öngörülmüş ve yapılmış olan ihaleler ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bu boruların %93'nün döşenmesi gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Pehlivan,"Bu proje tamamlandığında toplamda yaklaşık 84 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır.Hali hazırda projenin başlangıcından bugüne kadar tamamlanan işler sayesinde bir yandan tarlalara,seralara su verilmekte, 59 bin dekar alan sulanmaktadır. Bu yıl sonunda alanın 75 bin dekarı suya kavuşacak, devamında kısa süre içinde tamamlanacak olan işlerle birlikte 29 mahallemizde 84 bin dekar alanda, binlerce çiftçimiz, üreticimiz bu sudan faydalanmak suretiyle üretimlerini gerçekleştirecek"diye konuştu.

Anamur İlçesinin her tarafının seralarla çevrili ve burada 12 ay boyunca tarım yapıldığına vurgu yapan Mersin Valisi Pehlivan;" Muzdan çileğe, avokadodan mangosuna kadar özellikle de tropikal meyvelerin üretimi son yıllarda artış gösteriyor. Muzda İlimiz Türkiye'de 1. Sırada. İlimizde üretilen muzun % 50'sinden fazlası Anamur'da üretilirken Türkiye üretimininde %27'si Anamur İlçemizde üretiliyor. Mersin İlimiz tarımda hali hazırda 10 üründe ülkemizde 1. sırada ve birçok üründe ilk 3'te yer almaktadır. Elbetteki bütün bu ürünlerin üretiminin en uygun şartlarda yapılması ve sürdürülebilir olması konusunda sulama sistemleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugüne kadar İlimizde 16 baraj bitirilmiştir. Alaköprü Barajı da bunlardan birisidir. Ayrıca 11 de gölet inşa edilmiştir. Bu kapsamda Alaköprü Barajı toplam 120 milyon metreküp su tutma hacmine sahiptir. Buradan yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizden döşenen boru sistemiyle su köprüsü kurulmuştur. Kullanılan teknik itibariyle mühendislik harikası bir projedir. Yılda 75 milyon metreküp su, 2015 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Kıbrıs'a taşınmaktadır. Öncelikle içme suyu maksatlı kullanılmakta olup, sulama maksatlı kullanılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını da bilmekteyiz. Bu önemli ve meşakkatli çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, DSİ Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu proje ve devamındaki ihaleler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, bu proje tamamlandığında daha uygun ve elverişli şartlarda üretimlerini gerçekleştirecekler ve inşallah da tarımsal üretim verimleri bu artacaktır ve bizler de elbette ki çiftçilerimizin mutlu olduğunu üretmiş olduğu ürünlerinin ve kazançlarının bereketlendiğini bilmekten mutluluk, memnuniyet duyuyoruz, duyacağız.

Bu vesileyle, Alaköprü Barajı ve devamında sulama hattı projesinin, DSİ yatırımları kapsamında İlimiz genelinde bugüne kadar tamamlanan ve toplamda 40 milyar TL değeri olan 181 projenin ve devam etmekte olan 105 projenin İlimize kazandırılması hususundaki desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza İlimiz adına şükranlarımızı arz ediyorum. Aynı şekilde Sayın Tarım ve Orman Bakanımız başta olmak üzere Bakanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze, yüklenici firmalara, mühendislerimizden burada çalışmakta olan bütün işçilerimize kadar katkı ve emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bu projenin Anamur İlçemize, Mersin İlimize, ülkemize ve bu tesislerden yararlanacak olan emektar çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.'' dedi. Alaköprü Barajı Sulama Projesi inşaatını inceleyen Vali Pehlivan, daha sonra DSİ Anamur Şube Müdürü Mustafa Kemal Karabacak'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan'a incelemeleri sırasında Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, DSİ Anamur Şube Müdürü Mustafa Kemal Karabacak, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş eşlik etti.