Vali Pehlivan Turkuvaz Medya Grubu ve A Haber organizasyonunda ’Şehrin Ekonomisi Mersin’ programına katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda düzenlenen programda, Türkiye'nin her bir köşesinin insanlık tarihinin kadim izlerini taşıdığını belirterek, "Bu bağlamda, Mersin'de Yumuktepe ve Gözlükule kazılarına baktığımız zaman oradaki bulguların ışığında buradaki yerleşimin yaklaşık 11 bin yıl önceye kadar gittiğini görüyoruz" dedi.

Pehlivan, "İlimiz, tarih boyunca stratejik önemini muhafaza etmiş. Bugün de muhafaza ediyor. Burası tarihte de aslında liman kenti hüviyetine sahiptir. Mezitli İlçemizdeki Soli Pompeipolis bizim tarihteki antik ve en eski limanlardan birisidir. Keza Aydıncık İlçemizdeki Kelenderis Limanı da tarih boyunca, özellikle de denizlerin insanlar tarafından hem ulaşım aracı olması vasfıyla hem ticaret yapmak üzere kullanılmasıyla birlikte önemli bir konuma sahip olmuştur. Tarsus İlçemiz, Kilikya medeniyetinin merkezi olarak sayılıyor. Burada çeşitli medeniyetler yaşamış, faaliyet göstermiş ve izler bırakmış. Mensubu olduğumuz medeniyetimiz, ecdadımızla, Selçuklu'dan, Karamanoğullarından, Osmanlı'ya kadar izler bırakmış. Bizler, zaten bu coğrafyada bin yılı aşkın bir süredir var olan Türk milleti olarak her bir ilinde ve ilçesinde olduğu gibi Mersin'de de tarihsel süreç içerisinde bu gelişim sürecine gerekli katkıyı yapmış durumdayız" diye konuştu.

Ekonominin, çok kapsayıcı ve kapsamlı bir kavram olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, "Hayatın her alanını her aşamasını ilgilendiren bir kavram ve dinamik bir süreçtir. Mersin'imiz de bu bağlamda dinamik bir ildir. Nüfusu 2 milyon olmuş, yüz ölçümü yaklaşık 16 bin kilometrekare 13 ilçesi, 806 mahallesiyle ekonomiye belli katkılar sunan bir ildir Mersinimiz. Bunlar içerisinde tarım önemli bir yer tutuyor. İlimiz, komşumuz olan Adana'yla birlikte Çukurova'nın bereketini en iyi şekilde değerlendiren ve yansıtan illerden birisidir. Nitekim tarım sektöründe, özellikle bitkisel tarımda, yaş meyve ve yaş sebze üretiminde önde olan bir ildir. Biz ilimizi tanımlarken o yüzden sadece Akdeniz'in değil Türkiye'mizin inci ve öncü şehri diyoruz. İnci şehir olması sahip olduğu tarihi eserlerin, Tarsus'tan Anamur'a kadar, Gülnar, Mut'tan Çamlıyayla'ya kadar, Kız Kalesi'nden Silifke kalesine, Anamurium Antik Kentinden Mut Alahan Manastırı'na, Mamure Kalesinden Tarsus Ulu Camisi, St. Paul Kilisesi, kuyusuna kadar, Soli Pompeipolis'ten Kelenderis'e kadar, Yumuktepe'den Gözlükule kazı alanına kadar, Kanlıdivane'den Uzuncaburç'a kadar saymakla bitmeyen 926 arkeolojik sit ve toplamda da bin 700'e yakın tescilli tarihi yapısı ve yapıtı olan bir şehirdir" dedi.

Mersin Limanının adeta tarihteki o antik limandan bugüne gelen geleneği devam ettirdiğini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Limanımız şu anda, 124 hektarlık büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük alana sahip limanı, hacim olarak da 2.6 milyon TEU kapasitesiyle en çok elleçleme yapılan limanlardan birisidir. 10 milyon tonun üzerinde de konvansiyonel yük işlenebilen ve ticareti yapılabilen bir potansiyele sahiptir. Limanımızda bugünlerde genişleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde %50 daha büyümek suretiyle hacmi 3.6 milyon TEU seviyesine çıkacak. Limanda yapılan istihdam doğrudan 3 bin iken 3 bin 500 istihdam, 25 bin iken yaklaşık 30 bin dolaylı istihdam durumu söz konusu olacak. Hemen yanı başında Serbest Bölgemiz var. Orada da 360'ın üzerinde firmada 10 binin üzerinde çalışan söz konusu ve oranın da ticaret hacmi yaklaşık 4 milyar dolardır. Genel olarak dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman da geçtiğimiz yıl ilimizde 11 milyarın üzerinde ihracat yapıldı. Bu rakamla birlikte İlimiz en çok ihracat yapan iller sıralamasında 9. basamaktan 7. basamağa yükseldi.

Bizim gümrük kapılarımızdan yapılan dış ticaret hacmi bu rakamla beraber 30 milyarın üzerindedir. Genel hinterland olarak düşündüğünüzde, bizim limanımızdaki gümrük kapılarımız 190 ülkeye açılıyor. 190 ülkeye limanımızdan ve gümrük kaplarımızdan başta Mersin Limanımız olmak üzere Taşucu da dahil diğer 5 kapımızdan 190 ülke ile ticaret yapılabilir. Bunların içerisinde tarımsal ürünler önemli bir yer tutuyor. Özellikle ülkemizdeki toplam narenciye ihracatının %40 nispetinde bir miktarının İlimizden yapıldığını görüyoruz. Keza bakliyat sektöründe, özellikle işleme, paketleme ve ticaret konusunda sektörün %70'inin üstünde kapasite bizdedir. Orada da bir öncülük durumu var. Dolayısıyla her şehrin kendine göre en'leri vardır. Bizim şehrimizin en'leri de maşallah çok. O yüzden öncülük vasfını sıfat olarak yakıştırıyoruz" dedi.