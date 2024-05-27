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Giriş Tarihi: 27.5.2024 01:33

Vali Pehlivan ve AK Parti Milletvekili Ķıratlı hastanedeki yaralılara ziyaret

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, 10 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve beraberindeki heyet, kazanın ardından trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi altına alındıkları Tarsus Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların durumları hakkında başhekim ve doktorlardan bilgiler aldı.

Bekir COŞKUN
Vali Pehlivan ve AK Parti Milletvekili Ķıratlı hastanedeki yaralılara ziyaret

Adana istikametinden gelen bir yolcu otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesi sonucunda, ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Yaşanan katliam gibi kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede yaralıları ziyaret

Vali Pehlivan, "Tarsus İlçemizin Yenice Mahallesi otoban güzergahında meydana gelen elim trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımızı tedavi altına alındıkları Tarsus Devlet Hastanesinde ziyaret ettik, durumları hakkında Başhekimimiz ve Doktorlarımızdan bilgiler aldık.
Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'dan rahmet, ailelerine,yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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Vali Pehlivan ve AK Parti Milletvekili Ķıratlı hastanedeki yaralılara ziyaret
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