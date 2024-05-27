Vali Pehlivan ve AK Parti Milletvekili Ķıratlı hastanedeki yaralılara ziyaret

Adana istikametinden gelen bir yolcu otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesi sonucunda, ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Yaşanan katliam gibi kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede yaralıları ziyaret

Vali Pehlivan, "Tarsus İlçemizin Yenice Mahallesi otoban güzergahında meydana gelen elim trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımızı tedavi altına alındıkları Tarsus Devlet Hastanesinde ziyaret ettik, durumları hakkında Başhekimimiz ve Doktorlarımızdan bilgiler aldık.

Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'dan rahmet, ailelerine,yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.