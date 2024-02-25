Vali Şahin; “Bir ırkın evlatları aynı cevherin damarlarıyız”

Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Nedim Engin, Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Cemil Tonbul, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tüm şehitlerin anılmasıyla başlayan etkinlik, yöre insanının Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarında gösterdiği kahramanlığı anlatan kısa film ve horon gösterisi ile devam etti.

Birlik Ve Beraberlik Baş Edilemeyecek Bir Güçtür

Trabzon Kültürünü ve Trabzon'un kurtuluşunu dünyanın gözbebeği Antalya'da tanıtmak ve anmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Hulusi Şahin, "Memleketin hiçbir metrekaresi, hiçbir çakıl taşı mücadele etmeden, şehit kanı dökülmeden teslim edilmedi. Anadolu'nun her yeri böyle destanlarla dolu. Trabzon'un yaylalarında her bir kilometrede bir bayrak ve bir şehit mezarına denk gelirsiniz. Biz bununla gurur duyuyoruz. Bizi biz yapan millet yapan özellik, vatanınızı, milletinizi düşünmektir. Ortak değer ve tasada bir araya gelirseniz baş edilemeyecek bir güç olursunuz." dedi.

Duruş, İstikamet ve Tavır Çok Kıymetli Bir Miras

Antalyalıların millet ve vatan sevgisiyle, Trabzonluların millet ve vatan sevgisinin örtüştüğüne değinen Vali Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok değerli bir ifade ile 'Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' diyor. Milli mücadele dönemi boyunca Karadenizliler de hep Atatürk'ün yanında oldular. Bizler Sarıkamış'ta şehabet şerbeti içen şehitlerimizin torunlarıyız. Ecdadımız bize çok kıymetli bir miras bıraktı. Bu miras duruş, istikamet ve tavırdır. İnsan vatanı ve milleti için yeri geldiğinde elini değil gövdesini taşın altına koyabilmeli." şeklinde konuştu.

Trabzonlu, Türkiye İçin Aşk İle Yaşar ve Ölür

Trabzon ve Trabzonluluğu ile gurur duyduğunu ifade eden Vali Hulusi Şahin, "Biz aynı zamanda bu milletin evlatlarıyız. Bir cevherin damarları aynı ağacın dalları olduğumuzun farkındayız. Ayrım yapmayan adil ve hakkaniyetli insanlarız. Yük olmaz yük alırız. Bizler ülkenin imkanlarından istifade etmekten öte, o ülkeye ne veririmin arayışı içinde oluruz. Her bir Trabzonlu, Türkiye ve Trabzon için aşk ile yaşar, aşk ile ölür." şeklinde konuştu.

Vali Hulusi Şahin etkinliğin ardından Çanakkale Savaşı'ndan günümüze kadar ulaşan savaş teçhizatları ve savaş dönemine ait gazete kupürlerinin olduğu sergiyi inceledi.