Vali Sözer’den iç ısıtan hareket: Engelli park yerine bırakılan resmi araca ceza yazdırdı

Bozüyük ilçesinde engelli bir vatandaş, bir restoran önündeki engelli park yerine, resmi plakalı kamu kurumu aracının park ettiğini görünce hemen fotoğrafını çekti. Sosyal medya üzerinden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e ulaşarak şikâyetini iletti. Engelli vatandaş şikayetinde, "Biz engellileri her gün hatırlayın lütfen. Burası, Bozüyük Köfteci Yusuf'un önü. Engel olmasınlar bize, yeterince engelimiz var zaten Sayın Valim" yazdı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Engelli vatandaştan gelen şikayet üzerine Vali Sözer, vatandaşa doğrudan dönüş yaparak, "Engelli vatandaşlarımızın hakları bizim her daim birinci önceliğimizdir. Sizlere tahsis edilen bu özel alanların başkaları tarafından kullanılması kabul edilemez. Gereği yapılacaktır. Selamlarımla" şeklinde cevap verdi. Hemen ilgili birimlere talimat veren Vali Sözer, kamu kurumu aracını kullanan sürücüye Bin 986 TL idari para cezası uygulattı.