Vali Su: Muhtarlar devletimizin mahallelerdeki eli, ayağıdır

Mersin Valisi Ali İhsan Su '19 Ekim Muhtarlar Günü' kapsamında Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülgen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Vali Ali İhsan Su; "Muhtarlar devletimizin mahallelerdeki eli, ayağıdır" dedi.

"MUHTARLARIMIZ DEVLETİMİZ İLE VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA BİR KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORLAR"

Muhtarlarımızın devletimiz ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Mersin Valisi Ali İhsan Su; "Muhtarlar devletimizin mahallelerdeki eli, ayağıdır. Vatandaşlarımızın isteklerini, sorunlarını en iyi bilen yine muhtarlarımızdır. Sizlerin şahsında bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülgen ise kabullerinden dolayı Vali Ali İhsan Su'ya teşekkürlerini ileterek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.