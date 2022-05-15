Vali Tekbıyıkoğlu, yeni yapılan yolları test etti

Kırıkkale Valiliği bünyesinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Sulakyurt-Hamzalı Köyü 3.5 kilometrelik beton yol vatandaşların kullanımına sunuldu. Yolun açılışı için Sulakyurt ilçesine giden Vali Tekbıyıkoğlu güzergah üzerinde bulunan ve beton yol çaşışmasında sona gelinen İmamoğluçeşmesi Köyü'ne uğrayarak burada köy halkı ile sohbet etti. Vali Tekbıyıkoğlu, "Buralara çok önemli bir yatırım yaptık. İl Özel İdaresi bütçemizin yaklaşık 10'da 1'ine tekamül eden bir yatırım yapmış olduk. Harcanan bütçenin karşılığında sağlam bir iş çıktı ortaya. Bundan 50 sene sonrasında bu yol kalacak. Köy yollarımızda sıkıntı olmayacak. Bir defa yapalım sağlam yapalım istedik. Yol güzel oldu diye hız sınırı değişti değil. Vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet ederek yapılan beton yollarımızı iyi günlerde kullanmalarını diliyorum" dedi.

ÖMRÜ SICAK ASFALTTAN DAHA UZUN

İmamoğluçeşmesi Köyü'nden ayrılarak Hamzalı Köyü'ne geçen Vali Tekbıyıkoğlu, burada Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer ve köy halkı tarafından karşılanmasının ardından beton yolun açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi konuşma yapan Vali Tekbıyıkoğlu, "Bugün çok güzel bir günde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Valilik bünyesinde İl Özel idaresi olarak yaptığımız çalışma aslında çok güzel ve örnek bir çalışma. Diğer illerimize de örnek teşkil edecek, diğer iller tarafından da takip edilerek kendi bünyelerine kazandırmaya çalıştığı bir proje. Biz beton santralimizle beraber üzerinde bulunduğumuz beton asfaltımızı özel bir teknikle suluyarak yapıyoruz. Bunu sıcak asfalttan bir miktar daha ucuza mal etmiş oluyoruz. Fakat sıcak ömrü sıcak asfalttan çok daha uzun" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR İLE BİRLİKTE KURDELE KESİLDİ

Vali Tekbıyıkoğlu, "Bu yolu şuan yaptık ve 2-3 senede bir bakıma da ihtiyacı yok. İnşallah torunlarımızın çocukları bile bu yolların üzerinden gidip gelecekler, hiçbir problem olmayacak. Bir iş yapıyoruz ve bunu çok sağlam yapıyoruz. Hamzalı köyümüze 3.5 km kadar bir hizmetimiz oldu. 3500 m3 kadar beton malzeme kullandık. Biz bütçemizi ayarlarken hizmetimizi yaparken en fazla vatandaşımızın istifade edeceği yerlerden başlıyoruz. Hamzalı köyümüzde bunlardan bir tanesi. İlk buradan başladık. Vatanımıza memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Vali Tekbıyıkoğlu konuşmasının ardından protokol üyeleri, köy halkı ile birlikte asfalt yolun kurdelesini kesti.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Tekbıyıkoğlu kurdele kesim merasiminin ardından makam aracını kendisi kullanarak yolu test etti. Beraberinde Hamzalı köyünde ikamet eden Zeynep Özkan ve Döne Pehlivanlı'yı da aracını alan Vali Tekbıyıkoğlu'na vatandaşların ilgisi büyük oldu. Yol denemesinin ardından vatandaşlar Vali Tekbıyıkoğlu'na teşekkür ederek, "Buraya bu hizmeti getirdiniz. Allah devletimizden razı olsun. Artık daha güvenli ve konforlu bir şekilde bu yollarımızdan köylerimize ulaşım sağlayacağız" dediler. Düzenlenen beton yol açılış törenine Sulakyurt Kaymakamı Kerem TUNÇER, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, köy muhtarları ve halkı katıldı.