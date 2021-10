Vali Yavuz: Polis memuruna çarpanı yakalayacağız

İzmit Ömer Türkçal Bulvarında rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri 06 CHP... plakalı bir aracı durdurarak rutin kontrolleri yapmak istedi. Kurallara uymayan araç gaza basarak polisin hayatını tehlikeye attı. Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı.

VALİ ZİYARET ETTİ

Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta Başiske Vezirçiftliği Mahallesi Kafkas Sokak üzerinde bulunan çocuk parkı mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 25 yaşındaki polis memuru Bedir Yıldız'ın omuzunda ve kolunda çatlak oluşurken, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden polis memurunu bugün Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ziyaret etti.

"LÜTFEN KURALLARA UYALIM"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hastane ziyareti sonrasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızdan tüm beklentimiz kurallara uymaları. Emniyet mensupları tarafından can ve mal kayıplarını en aza indirmek için bu çevirmeleri yapıyoruz. Bununla ilgili Kocaeli'de bir proje ortaya koyduk. Bu trafik denetimlerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapıyoruz. Kendini bilmez kural tanımaz bir şahsın kontrol sırasında kaçarak polis memurumuzu yaralamış. Ve aslında milletimizi yaralamıştır. Gencecik yeni nesil bir evladımız neredeyse ölümden döndü. Dün geçici şuur kaybı yaşadı. Şuanda omzunda kırık ve direseğinde problemleri var. Ancak buradan kamuoyuna bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Lütfen kurallara uyalım. Güvenlik birimlerimiz sizler için çalışıyor. Ve her bir trafik kazasında bir can kaybı olduğunda derinden üzülüyoruz. Hükümetimizin bununla ilgili eylem planı var bu denetimleri bu yüzden yapıyoruz."

"PLAKA CHP'YE AİT"

Vali Yavuz açıklamalarının devamında ise, "Emniyet sizi durdurduğunda lütfen duralım. Böyle tehlikeye atmayalım bunlar milletin evlatları. Aslan parçalarıdır. Sizler için çalışıyor ortada olumsuz bir durumda yok. İçimiz acıdı. Herkese bir mesaj vermek için yapıyorum. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kendini bilmez şahsiyeti gelişmemiş topluma yük olan insanları tespit edeceğiz. Henüz yakalamadık ama arkadaşlarımız yoğun çalışma gerçekleştiriyor. Basın mensuplarının CHP'ye ait bir plaka mı sorusu üzerine Vali Yavuz; "Plaka belli evet CHP yazan bir plaka ama bilgileri elde ettikten sonra daha net cevaplarız." ifadelerine yer verildi.

"BUNUN ADI VANDALLIKTIR!"

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Geçtiğimiz gün ölümden dönen polis memurunu hastanede ziyaret etti. Tipioğlu, ziyaret sonrası polis memuruna çarpıp kaçan kişi ile ilgili açıklamada bulundu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu; "Kimliğini kontrol ederken aracın aniden haraket etmesiyle yaklaşık 30 metre polisimizi sürüklemiştir. Bunun adı vandallıktır. İnsanı insan yapan erdemlerden uzak ancak yaratıkların yapabileceği bir hadise fakat şükürler olsun şuan hayati tehlikesi yok. Dün çok korktuk geçici bir şuur kaybı yaşadı. Omzunda kırık ve dirseğinde çatlak mevcut. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Milletine bayrağına hizmet eden birinin aldığı muamele hiçbir yerde kabul edilemez. Yasal düzenleme yapılacak." dedi.