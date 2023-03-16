Haberler Yaşam Haberleri Vali Yerlikaya: Bolu merkezli depremde İstanbul’da olumsuz durum ihbarı alınmadı
Giriş Tarihi: 16.3.2023 18:24 Son Güncelleme: 16.3.2023 18:31

Vali Yerlikaya: Bolu merkezli depremde İstanbul’da olumsuz durum ihbarı alınmadı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 13.55'te Bolu merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremde İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı almadıklarını belirtti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vali Yerlikaya: Bolu merkezli depremde İstanbul’da olumsuz durum ihbarı alınmadı
Bolu'da meydana gelen 4.8 depremi sonrası vatandaşlar sarsıntı ile ilgili paniğe kapılınca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 13.55'te Bolu merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerlikaya açıklamasında İstanbul'da deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum ihbarı almadıklarını belirtti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda "13.55'te Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadeleri yer aldı.

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Vali Yerlikaya: Bolu merkezli depremde İstanbul’da olumsuz durum ihbarı alınmadı
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