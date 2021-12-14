Vali Yerlikaya dedelerle bir araya geldi

İstanbul'da yaşayan Alevi dernekleri ve dedeleri ile bir araya gelen İstanbul Valisi ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından dedeler ile yaptığı görüşme ve buluşmayı açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan Şahkulu Sultan Dergâhı'nda Dedeler, Anadolu Yakası Cemevleri Başkanları ve Canlarla bir araya geldik. Sohbet ettik, istişarelerde bulunduk. Hayırlara vesile olmasını dilerim."dedi.

İstanbul'da yaşayan Alevi dernekleri ile sık sık bir araya gelip sorunların tespiti ve çözümleri için istişare yaptıklarını belirten Vali Yerlikaya, buluşmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.