Haberler Yaşam Haberleri Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Giriş Tarihi: 3.7.2022 18:29 Son Güncelleme: 3.7.2022 19:00

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da ormanlara girişler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, ormanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararının alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

Madde 1- İstanbul İl sınırları dahilinde ve ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Madde 2 - Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.
Madde 3 - Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Madde 4 - Enerji Nakil Hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.
Madde 5 - Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 6 - İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 7- Bu karar İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
Madde 8 - Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde 9 - Bu karar hükümleri 05.07.2022 31.07.2022 tarihleri arasında uygulanır.
Madde 10 - Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile ek zamlı çifte hesap! Zam oranı yüzde 44'ü aşıyor: Temmuz zammı ile enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek 2022 Memur maaşı ne zaman açıklanacak?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DAKİKA: 3 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2022: En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL olacak? Enflasyon farkı Pazartesi netleşecek!
Son dakika | MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi belli oldu
Emekli ikramiyesi hesaplarda! Bakanlık ödeme tarihini duyurdu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınavı saati ve süresi!
SON DAKİKA | İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı! Yaralılar var
Emekli maaşları bayramdan önce mi ödenecek? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA