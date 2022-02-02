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Giriş Tarihi: 2.2.2022 15:17 Son Güncelleme: 2.2.2022 15:24

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olalım

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vali Yerlikaya’dan İstanbullulara yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olalım

İstanbul’da yaşanan kar felaketinin ardından Edirnede başlayan kar yağışı ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya meteorolojik veriler doğrultusunda kar ve sağnak yağış ile ilgili uyarıda bulundu. İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış  ile Gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor Dikkatli ve tedbirli olalım.” dedi.

Meteoroloji Müdürlüğünün yaptığı açıklamalar doğrultusunda İstanbul için kuvvetli yoğun yağmur yağışı uyarısı yapılmıştı. Yağışın karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı olarak etkili olacağı kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Meteorolojinin bu uyarılarından sonra Sosyal Medya hesabından İstanbullula yoğun sağnak yağmur ve yükseklere kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu.

Vali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı uyarıda , "Meteorolojik verilere göre; İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile Gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor Dikkatli ve tedbirli olalım." Dedi.

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Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olalım
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