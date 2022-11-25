Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda yaralanan 74 kişi taburcu oldu

Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" İfadelerini kullandı…
İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2022
7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor.
Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.