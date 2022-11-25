Haberler Yaşam Haberleri Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan 74 kişi taburcu oldu
Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:50 Son Güncelleme: 25.11.2022 16:51

Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan 74 kişi taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu" ifadelerini kullandı...

Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda yaralanan 74 kişi taburcu oldu

Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" İfadelerini kullandı…

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla e-Devlet'te!
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindi
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: O tarihten itibaren geçerli olacak! 3+1 kuralı nasıl değişecek?
En yüksek viyadük yarın açılıyor
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
'Dolar'izasyonun beli kırıldı! Fed faiz artırdı Merkez Bankası indirdi: KKM ekonomistlere ezber bozdurdu
Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan arayınca konuşmasını yarıda kesti: Vatandaşlarına görüşmeyi dinletti
Son dakika | Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan 74 kişi taburcu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA