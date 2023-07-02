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Giriş Tarihi: 2.7.2023 18:29 Son Güncelleme: 2.7.2023 18:33

Vali Yiğitbaşı, öğretmeniyle 28 yıl sonra kutsal topraklarda buluştu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 28 yıl sonra kutsal topraklarda Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'ndeki müdür yardımcısıyla bir araya geldi.

Gökhan KOCAASLAN
Vali Yiğitbaşı, öğretmeniyle 28 yıl sonra kutsal topraklarda buluştu

Hac Vazifesini yerine getirmek için eşi Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı ile birlikte kutsal topraklara giden Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 28 yıl sonra Ankara Tevfik İleri İHL'deki Müdür yardımcısıyla buluştu.

Kutsal topraklarda öğretmeni ile kucaklaşan Vali Yiğitbaşı, öğretmeni ile buluşma anını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yiğitbaşı, mesajında; "28 yıl aradan sonra Ankara Tevfik İleri İHL'deki Müdür yardımcımızla Kutsal Topraklarda karşılaştık. Hocamızın bize katkıları için teşekkür ediyoruz" dedi.

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Vali Yiğitbaşı, öğretmeniyle 28 yıl sonra kutsal topraklarda buluştu
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