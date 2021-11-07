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Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:33 Son Güncelleme: 7.11.2021 09:39

Vali'den yaralı uzman çavuşa ziyaret

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Vali’den yaralı uzman çavuşa ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik icra edilen Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde görev dönüşü olumsuz hava koşullarının da etkisiyle kayalıklardan düşerek kendi silahının ateşlemesiyle ayak tarak kemiğinden yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hakan Çakmak, memleketi Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, GATA'daki 1 aylık tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Hakan Çakmak'ı Tut ilçesine bağlı Akçatepe Köyündeki baba evinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali Mahmut Çuhadar'a Tut Kaymakamı Erkut Pamuk eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar, Piyade Uzman Çavuş Hakan Çakmak ve ailesiyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Pençe-Yıldırım Harekâtı Gazisi Piyade Uzman Çavuş Hakan Çakmak ve ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti.

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Vali'den yaralı uzman çavuşa ziyaret
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