Haberler Yaşam Haberleri Validebağ Korusu’ndaki yangın davası düşürüldü!
Giriş Tarihi: 2.6.2022 14:06

Validebağ Korusu’ndaki yangın davası düşürüldü!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Validebağ Korusu’ndaki yangın davası düşürüldü!

Üsküdar Validebağ Korusu'nda 12 Ağustos tarihinde torpil atarak yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökhan U.’nun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın suçunun ön ödeme kapsamında kaldığını ve sanığın ön ödeme ihtarına uyduğunu belirterek davanın düşürülmesine karar verdi.

Üsküdar Validebağ Korusu'nda 12 Ağustos tarihinde çıkan yangında olay yerine gelen polis ekipleri, 47 yaşındaki Göker U. isimli şüpheliyi gözaltına almıştı. Üzerinden 25 torpil çıkan şüpheli adam sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkânlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdüğünü ifade etmişti. Adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılan Gökhan U. hakkında 'Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINDA ÖN ÖDEME DETAYI

İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesi görüldü. Duruşmaya sanık Gökhan U. Katılmazken sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, yargılama neticesinde toplanan deliller kapsamında her ne kadar sanık hakkında dava açılmış olsa da sanığın üzerine atılı suçun ön ödeme kapsamında olduğunu ve ön ödemenin yerine getirildiğini belirterek davanın düşürülmesini istedi.

MAHKEME DAVAYI DÜŞÜRDÜ

Sanık avukatı duruşmada müvekkilinin suç kastı olmadığını, davaya konu yerin orman veya tarihi sit alanı olduğuna dair herhangi bir bilginin de bulunmadığını söyledi. Mahkeme, sanık hakkında 'Taksirle orman yangınına neden olmak' suçundan dava açıldığını, sanığa yüklenen eylemin 'Taksirle yangına neden olmak' suçu kapsamında kaldığı ve suçu işlediğini belirterek sanığın ön ödeme ihtaratına uyduğu için davanın düşürülmesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber! 15 milyon dolar ödeyecek
Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları güncel listesi: 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Survivor kim elendi, kim gitti sorusu yanıt buldu! Ünlülere büyük şok! 1 Haziran 2022 Dün akşam SMS oy sıralaması ile Survivor'dan en son kim elendi?
EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: SSK ve BAĞKUR en düşük aylık 4 bin 156 TL oluyor! En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır? KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı başladı!
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2022 ile SSK ve BAĞKUR emeklisine en az 4 bin 156 TL maaş! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Validebağ Korusu’ndaki yangın davası düşürüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA