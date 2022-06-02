Validebağ Korusu’ndaki yangın davası düşürüldü!

Üsküdar Validebağ Korusu'nda 12 Ağustos tarihinde çıkan yangında olay yerine gelen polis ekipleri, 47 yaşındaki Göker U. isimli şüpheliyi gözaltına almıştı. Üzerinden 25 torpil çıkan şüpheli adam sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkânlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdüğünü ifade etmişti. Adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılan Gökhan U. hakkında 'Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINDA ÖN ÖDEME DETAYI

İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesi görüldü. Duruşmaya sanık Gökhan U. Katılmazken sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, yargılama neticesinde toplanan deliller kapsamında her ne kadar sanık hakkında dava açılmış olsa da sanığın üzerine atılı suçun ön ödeme kapsamında olduğunu ve ön ödemenin yerine getirildiğini belirterek davanın düşürülmesini istedi.

MAHKEME DAVAYI DÜŞÜRDÜ

Sanık avukatı duruşmada müvekkilinin suç kastı olmadığını, davaya konu yerin orman veya tarihi sit alanı olduğuna dair herhangi bir bilginin de bulunmadığını söyledi. Mahkeme, sanık hakkında 'Taksirle orman yangınına neden olmak' suçundan dava açıldığını, sanığa yüklenen eylemin 'Taksirle yangına neden olmak' suçu kapsamında kaldığı ve suçu işlediğini belirterek sanığın ön ödeme ihtaratına uyduğu için davanın düşürülmesine karar verdi.