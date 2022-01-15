Vali’den doğum günü sürprizi

Aksaray'da Emlak Kredi İlkokulu 1. sınıfta eğitim öğretim gören Fatih Emin Önemli öğretmenin doğum günü için ilginç bir kutlama seçti. Kameranın karşısına geçip Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya "Sayın Valim, öğretmenimizin doğum günü için sınıfımıza gelecek misiniz? Bekliyorum" diye mesaj attı. Ardından Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya sosyal medya üzerinden ulaşan minik Fatih görüntüyü mesaj olarak valiye gönderdi. Görüntülü mesajı dinleyen Vali Aydoğdu Fatih'in böyle bir talebi üzerine büyük bir mutluluk duyarak Fatih ile görüşerek birlikte öğretmeni İlkay Yazıcı için sürpriz bir doğum günü kutlaması planladı.

Vali Aydoğdu Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı da yanına alarak pastaneden aldıkları pastayla öğretmene belli etmeden idari bölüme geçen Vali Aydoğdu burada doğum günü pastasını kendi elleriyle süsleyerek mumları yerleştirdi. Ardından pastayı eline alan Vali Aydoğdu mumlarını yaktığı pasta ile birlikte öğrencileriyle derste olan öğretmen İlkay Yazıcı'nın sınıfına girdi. Elinde pastayla Vali Hamza Aydoğdu'yu karşısında gören öğretmen ve öğrenciler büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anki mutlulukları gözlerinden okundu. Vali Aydoğdu Fatih'i de yanına alarak öğretmen Yazıcı ile birlikte mumları üfleyerek söndürttü. Ardından öğretmeninin doğum günü pastasını öğretmeni ile birlikte kesen minik öğrenci Fatih yine pastayı kendi elleriyle öğretmenine ikram etti. Diğer öğrencilerin alkışlarıyla pastayı yiyen öğretmen unutulmaz bir doğum günü yaşadı. Daha sonra Vali Aydoğdu Milli Eğitim Müdürü Kartal ile birlikte sınıfta bir sıraya oturarak hem öğrencilerle sohbet etti hem de ikram edilen pastadan yedi.

"HAYATIMDA ALDIĞIM EN ANLAMLI HEDİYE"

Yaşadığı mutluluğu anlatan 1/C sınıfı öğretmeni İlkay Yazıcı, "Çok mutluyum. Öğrencilerimle ilk günden beri bir kaynaşma içerisindeyiz. Sayın valimiz ve milli eğitim müdürümüzün teşrifleri beni çok mutlu etti. Hayatımda aldığım en anlamlı sürpriz hediyelerden birisi oldu. Hepsinin ayaklarına sağlık, çocuklarımın da yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ederim" dedi.

Vali Aydoğdu'ya nasıl ulaştığını ve nasıl işbirliğiyle bir sürpriz ayarladığını anlatan 1. sınıf öğrencisi Fatih Emin Önemli, "Video gönderdim sosyal medyadan. Valim benim öğretmenimin doğum günü için sürpriz yapmak istiyorum dedim. Pasta getirdi bize çok mutlu olduk, teşekkür ederim" diye konuştu.

"PASTAMIZI ALARAK İLKAY ÖĞRETMENİMİZİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise "Bugün Milli Eğitim Müdürümüzle beraber pastamızı alarak İlkay öğretmenimizin doğum gününü kutladık. Benim için en önemlisi şu. Bu yaştaki çocuklarımıza öğretmenini düşünme, öğretmeninin mutluluğuyla mutlu olma duygusunu aşılamak işte eğitim dediğimiz olgu budur. Bizim çocuklarımızda bu davranışları çok geliştirmemiz gerekiyor. Ben öğretmenimize çocuklarımıza böyle bir duyguyu aşıladığı için, çocuklarımıza, Fatihve ailesine de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.