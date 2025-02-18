Validen kar uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19-21 Şubat'ta İstanbul'a kar yağışı beklendiğini belirten Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir" ifadesini kullandı. Bu arada, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yüklenen sorumlulukları küçük görüp daha büyük hayallerin peşinde sürüklenip durduğunu ifade eden Özdemir, "Bizler ise AK Belediyeler olarak, kara günlere terk edilmiş şehrimiz için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Kar yağışı uyarılarının ardından tüm belediyelerimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuz halinde olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.