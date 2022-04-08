Validen simitçi Resul’ü duygulandıran jest

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, teravih namazı çıkışı halka ücretsiz 800 adet simit dağıttı. Simitleri dağıttıktan sonra, sağanak yağmur altında sokakta simit satmaya çalışan 16 yaşındaki genci gören Vali Masatlı, yanına giderek tezgâhta bulunan simitlerin hepsini satın aldı. Duygusal anlar yaşayan simitçi Çelebi, Vali Masatlı'ya teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi. Sultan II. Bayezid Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası halka 800 adet simit dağıtan Vali Masatlı, bu sırada yağan yağmur nedeniyle sokakta satış yapamayan 16 yaşındaki Resul Çelebi'yi fark etti. Gencin yanına gidip sohbet ettikten sonra kalan yaklaşık 20 simidi cebinden para ödeyip aldı. Ardından simitleri programı takip eden gazetecilere ikram etti. Duygusal anlar yaşayan lise öğrencisi Resul, yağış yüzünden simitlerini satamadığı için üzüldüğü sırada imdadına Vali Masatlı'nın yetiştiğini belirterek, "Valimiz sağ olsun simitlerimi satın aldı. Allah razı olsun" dedi.Şehzadeler şehri Amasya'da, Ramazan ayında sahur vaktine doğru olan saatlerde simit tüketiminin bir gelenek olduğunu hatırlatan Vali Masatlı, "Bizim kültürümüzde simit, dayanışmayı ve paylaşmayı simgeler. Vatandaşlarımıza simit dağıtırken arkadaşlarımız köşede bir delikanlının simit sattığını söyledi. Biz de sürpriz yapıp tezgâhında olan bütün simitleri satın aldık. Böylelikle onu da mutlu etmiş olduk" diye konuştu.